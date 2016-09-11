日職》奪冠後開啟練兵模式？ 廣島8分慘輸巨人

〔體育中心／綜合報導〕廣島鯉魚昨天拿下暌違25年的中央聯盟冠軍，不知道是否因為全隊還沉浸在奪冠的滋味當中，今天竟然1分未得，以8:0慘敗給巨人。

7局上半擊出陽春砲的長野。（取自巨人臉書）

廣島派出的先發投手哈根斯（Bradin Hagens），原本是中繼的他，8月中才被調為先發，今天只投4局就被換下場，總計被打6支安打，失掉2分（1分自責），但是接替的第2任中繼投手、初登板的新秀塹江敦哉，他僅投0.1局，就被擊出4支安打，包括長野久義的陽春砲，總共失掉6分，也種下廣島這場的敗因。

高木先發7局無失分，拿下個人本季5勝，賽後開心與球迷揮手。（取自巨人臉書）

反觀巨人投手的高木勇人，今天封鎖了廣島的打線，主投7局只被擊出6支安打沒有失掉任何分數，拿下個人本季的第5勝。