中職》李宗賢浴室受傷 胡金龍目擊滿地鮮血

李宗賢昨天不慎在浴室受傷。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕昨天拿到生涯首座單場MVP的義大犀牛新秀李宗賢，賽後在台南球場客隊浴室裡滑倒，右腳掌外側在送醫後縫了3針，預計要休息2週，最快9月下旬歸建，一軍空缺由投手簡嘉佑遞補。

李宗賢今天並未到場，事發當時剛好在盥洗的胡金龍指出，突然聽到「碰！」的很大一聲，推開浴室門出來查看，發現李宗賢跌坐在地上，表情有點痛苦。

「我問他『有沒有怎樣？』，他說『沒事』，我看地板上好多血，就說『都流這麼多血了，還沒事？』，馬上叫防護員過來處理，然後救護車就來了。」他說。

統一獅也有事，老將劉芙豪原本排先發第2棒，賽前練習不慎因為自打球而受傷，換新秀陳傑憲先發守外野，劉芙豪表示，今天好幾個人都有自打球，就他的狀況最嚴重，當下左腳整個軟掉。

「腳還OK，休息1、2天就沒事，痛的是心，我本來先發耶！好久沒有連續3場都先發了。」他苦笑說。