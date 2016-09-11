NBA》聯手救尼克 甜瓜與羅斯先培養好感情

2016/09/11 21:11

甜瓜老婆拉拉在推特上放上合照，並留言「紐約即將崛起」。（取自拉拉推特）

〔體育中心／綜合報導〕尼克一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的老婆拉拉（Lala Vazquez）日前在自己的推特上放上安東尼與羅斯（Derrick Rose）的合照，他們兩個也將在下季正式成為隊友。

今年夏天透過交易來到尼克的羅斯。（資料照，美聯社）

今年夏天積極補強的尼克透過交易換來「飆風玫瑰」羅斯，希望能幫助球隊打出比上季更好的成績，上個賽季羅斯繳出場均16.4分、4.7助攻，但是近年因傷所苦，過去四季只打了127場（2013整季報銷）。

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