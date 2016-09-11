日職》吳念庭熄火僅1保送 軟銀擊敗西武緊咬火腿

〔記者粘藐云／綜合報導〕西武今天續戰軟銀，由佐野泰雄對決攝津正，雖然西武全隊敲出3發全壘打，最後仍以5：8不敵軟銀。台灣好手吳念庭此役打擊熄火，僅獲1次保送還吞下2K。

軟銀在2局下半靠著3支安打先馳得點，3局下半，西武先發投手佐野泰雄自亂陣腳，連丟2保送後，又被松田宣浩敲出安打，再失1分後退場，接手的松本直晃也未能守住，再掉2分，軟銀取得4：0領先。

4局上半，西武洋將梅西亞轟出2分砲，追成2：4，下個半局軟銀攻下1分還以顏色，6下時内川聖一再補上一發3分砲奠定勝基，雖然山川穗高、森友哉分別於7上、8上開轟，但也無力改寫戰局，最終西武仍以3分差不敵軟銀。

吳念庭今擔任先發游擊手，打擊未有斬獲，3打數未有安打，僅獲得1保送，目前打擊率為2成28。值得一提的是，西武開路先鋒金子侑司今有3盜壘2安打的演出，本季共47次盜壘成功，為洋聯第2，歐力士的糸井嘉男以51次暫居第1。

軟銀今天獲勝加上火腿輸球，目前僅以0.5場勝差落後火腿。

吳念庭。（取自吳念庭臉書）