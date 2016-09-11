中職》一年後的今天 葉總又因抗議好球帶被趕出場

〔體育中心／綜合報導〕日前才和富邦談妥轉手的義大犀牛，本週戰績開紅盤，今天再度作客台南統一獅隊力拚單週5連勝，然而比賽才進行至2局下半，總教練葉君璋又因抗議好球帶再次被驅逐出場。

犀獅戰今晚台南球場開打，1局下半義大犀牛先發投手林政賢滿壘時保送鄭鎧文，獅隊取得1分領先，下個半局高國輝開轟追平，但2局下半林政賢再次於滿壘後連2保送，也讓葉總不滿主審王俊宏的好球帶上前抗議，並被驅逐出場。

去年9月12日犀象戰，葉總也曾因不滿當時主審楊崇煇的好球帶遭驅逐出場，還一度因氣憤踢紅土蓋住本壘板宣洩，最後義大犀牛4：5一分惜敗主隊中信兄弟終止三連勝，沒想到時隔一年葉總又因好球帶爭議出場。

義大犀牛總教練葉君璋在2局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）



義大犀牛總教練葉君璋在2局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）

