中職》一年後的今天 葉總又因抗議好球帶被趕出場
2016/09/11 18:13
〔體育中心／綜合報導〕日前才和富邦談妥轉手的義大犀牛，本週戰績開紅盤，今天再度作客台南統一獅隊力拚單週5連勝，然而比賽才進行至2局下半，總教練葉君璋又因抗議好球帶再次被驅逐出場。
犀獅戰今晚台南球場開打，1局下半義大犀牛先發投手林政賢滿壘時保送鄭鎧文，獅隊取得1分領先，下個半局高國輝開轟追平，但2局下半林政賢再次於滿壘後連2保送，也讓葉總不滿主審王俊宏的好球帶上前抗議，並被驅逐出場。
去年9月12日犀象戰，葉總也曾因不滿當時主審楊崇煇的好球帶遭驅逐出場，還一度因氣憤踢紅土蓋住本壘板宣洩，最後義大犀牛4：5一分惜敗主隊中信兄弟終止三連勝，沒想到時隔一年葉總又因好球帶爭議出場。
義大犀牛總教練葉君璋在2局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）
義大犀牛總教練葉君璋在2局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）
相關新聞
推薦新聞
-
中職Live》義大8轟平紀錄 單週5戰全勝2016/09/11 20:35
-
中職》徐總冥誕 義大犀牛開8轟煙火秀平紀錄2016/09/11 20:31
-
中職》潘彥廷沒演《KANO》 可惜但不後悔2016/09/11 20:14
-
中職》林益全單場雙響 為徐總祝壽2016/09/11 19:27
-
中職》滿意整季穩定表現 蔣砲卻最怕領獎2016/09/11 18:53