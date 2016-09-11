中職》單局2K後出運 高國輝敲復出首轟

高國輝昨役單局2K，今天則在首打席敲出傷後首轟。（記者黃志源攝）



〔記者徐正揚／台南報導〕義大犀牛隊長高國輝昨天賽後自嘲「單局2次三振，要出運了」，今天首次打擊立刻揮出傷癒歸建後第1發全壘打。

義大昨天8局上狂攻10人次，灌進5分逆轉戰局，惟獨高國輝沒有貢獻，單局被三振2次，那局由他開始也由他結束，賽後自嘲「要出運了」，今天2局上敲出陽春彈，相隔42天再次開砲。

截至賽前，高國輝在中職1346個打數吞221次三振，平均約每6.2個打數才吞1Ｋ，被三振的頻率不算高，「這是我生平第一次單局吞兩K，當然很悶，但球隊贏球就好。」他說。