中職》滿意整季穩定表現 蔣砲卻最怕領獎
2016/09/11 18:53
蔣智賢獲頒8月MVP，妻兒驚喜到場祝賀。（記者廖耀東攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕才剛說完「很怕頒獎」，中信強打蔣智賢今天賽前獲頒8月打擊MVP獎座，球團還偷偷安排他的老婆小孩到場，令「蔣砲」十分驚喜。
蔣智賢8月出賽17場，擊出36支安打，含5發全壘打，攻下23分打點，打擊率高達5成22，拿下今年個人第3座單月MVP，也是年度MVP大熱門。
蔣智賢不只8月手感夯，整年都有穩定表現，他自己也很滿意。蔣智賢說，過去在旅美小聯盟時期多是開低走高，今年是首個中職完整球季，打擊穩定沒太大起伏，縱使有小低潮，也能很快調適回來。
對於有機會爭取年度MVP，蔣智賢則說：「沒想過，以前也沒拿過什麼獎，想了反而會給自己小小壓力。」還透露最怕頒獎，他笑說：「因為要講話啊，要感謝的人又很多，拿麥克風會緊張，像領單場MVP時，都不知道講什麼，所以都講一樣的。」
在今晚比賽之前，蔣智賢以30轟和104分打點暫居雙冠王，打擊率4成11則排第2，數據超亮眼，但對於全壘打與打擊率，他都是順其自然，最在意打點，希望越多越好，不僅是自己的目標，對球隊也更有幫助。
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