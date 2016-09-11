中職》林益全單場雙響 為徐總祝壽
2016/09/11 19:27
〔記者徐正揚／台南報導〕義大犀牛打完5局，已經轟出4發全壘打，所有分數都靠全壘打攻下，以林益全單場雙響掃回3分最搶眼，巧合的是，今天是9月11日，徐生明58歲冥誕，林益全用單場雙響砲為徐總祝壽。
在徐生明猝逝後，林益全在與徐總有關的日子出賽，打擊總是特別神勇，他前次開砲是3日，當天義大舉行「徐總紀念日」，他於6局下轟出確保勝果的2分彈，去年「徐總紀念日」更轟出再見全壘打，連續2年在「徐總紀念日」拿下單場MVP。
林益全在4局上擊出中間方向陽春全壘打，也是他今日第2轟。（記者黃志源攝）
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