中職》陳俊秀20轟20盜達陣 史上第六人
2016/09/11 19:33
〔記者粘藐云／綜合報導〕中信兄弟今天在洲際棒球場迎戰Lamigo桃猿，桃猿一壘手陳俊秀在6局上半跑出本季第20次盜壘成功，單季20轟、20盜達陣，也是中職史上第6位達成這項紀錄的球員。
今天賽前，陳俊秀已達成24轟、19盜，僅差一次盜壘即可達陣，6局上半，1、3壘有人，陳俊秀擊出滾地球上壘，送回3壘跑者，隨後成功盜上2壘，雖然上二壘後想繼續挑戰盜三壘，但最後失敗收場。
陳俊秀本季第20盜順利入袋後，完成單季20轟、20盜紀錄，也是繼坎沙諾、張泰山、陳金鋒、林智勝、王柏融後，中職史上第6位達成這項紀錄的選手。
陳俊秀。（資料照，記者陳志曲攝）
相關新聞
- 中職Live》陳俊秀20轟20盜達陣 桃猿追平兄弟
- 中職》楊岱均賽前「特守」 先發一壘手卻因雨延賽
- 中職Live》兄弟桃猿一戰 因雨延賽至9/11下午1點
- 中職》史上首位！陳禹勳中繼、救援雙十（影音）
- 中職》Lamigo阿迷趴 張震嶽率「兄弟本色」嘻哈開唱（影音）
推薦新聞
-
中職Live》義大8轟平紀錄 單週5戰全勝2016/09/11 20:35
-
日職》帶傷硬打疑雲 陽岱鋼繳三成25、2次猛打賞2016/09/11 20:21
-
中職》潘彥廷沒演《KANO》 可惜但不後悔2016/09/11 20:14
-
中職》滿意整季穩定表現 蔣砲卻最怕領獎2016/09/11 18:53
-
中職》一年後的今天 葉總又因抗議好球帶被趕出場2016/09/11 18:13