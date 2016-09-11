中職》陳俊秀20轟20盜達陣 史上第六人

〔記者粘藐云／綜合報導〕中信兄弟今天在洲際棒球場迎戰Lamigo桃猿，桃猿一壘手陳俊秀在6局上半跑出本季第20次盜壘成功，單季20轟、20盜達陣，也是中職史上第6位達成這項紀錄的球員。

今天賽前，陳俊秀已達成24轟、19盜，僅差一次盜壘即可達陣，6局上半，1、3壘有人，陳俊秀擊出滾地球上壘，送回3壘跑者，隨後成功盜上2壘，雖然上二壘後想繼續挑戰盜三壘，但最後失敗收場。

陳俊秀本季第20盜順利入袋後，完成單季20轟、20盜紀錄，也是繼坎沙諾、張泰山、陳金鋒、林智勝、王柏融後，中職史上第6位達成這項紀錄的選手。

陳俊秀。（資料照，記者陳志曲攝）