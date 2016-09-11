中職》潘彥廷沒演《KANO》 可惜但不後悔

統一獅打者潘彥廷。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕婉拒挑大樑當電影男主角的機會，統一獅新秀潘彥廷雖然覺得可惜，但一點都不後悔，因為兩相比較，還是打棒球讓他最自在。

潘彥廷曾被電影《KANO》導演相中，邀他飾演男主角阿基拉，經過一番思考，他決定婉拒，「當時高三要畢業，準備進文化大學，如果去演電影就要荒廢1年，不確定1年後文化還願不願意收我，只好放棄。」他說。

後來劇組改找曹佑寧，一度隨著電影爆紅，潘彥廷不諱言，當時確實覺得可惜，但不後悔自己的決定，「我還是比較喜歡打棒球，跟演電影相比，我清楚棒球是什麼，打球讓我最自在，也因為當時進了文化，現在才能打職棒。」他說。