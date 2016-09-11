中職》徐總冥誕 義大犀牛開8轟煙火秀平紀錄
2016/09/11 20:31
〔記者石毓琪／綜合報導〕富邦育樂接手後，義大犀牛本週氣勢如虹，今面對統一獅隊挑戰單週5戰全勝，即使總教練葉君璋因抗議好球帶被驅逐出場，全隊仍猛轟8支全壘打祝賀9月11日「徐總」徐生明58歲冥誕。
義大煙火秀從高國輝首打席的陽春砲開始，在葉君璋被主審王俊宏趕出場後，4上林益全開轟，陳凱倫跟著將球揮出牆外逆轉，下一局林益全雙響砲，個人包辦3打點。
換投後的犀牛火力更強，7上林威廷、胡金龍、林哲瑄單局接力炸裂，9上比賽尾聲「理事長」胡金龍也雙響，6人、8轟齊力追平2001年8月25日中信鯨、今年6月3日Lamigo桃猿隊的中職單隊最多轟紀錄。
胡金龍單場雙響，助隊追平中職紀錄。（記者黃志源攝）
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