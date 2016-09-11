亞大女籃》台灣痛宰中國隊 全勝之姿奪冠

黃湘婷。（大會提供）

〔記者廖聿偉／泰山報導〕首屆亞洲女子大學籃球錦標賽今於泰山體育場進行冠軍戰，地主台灣隊在兩大主力黃鈴娟和黃湘婷分別貢獻21分和20分的帶領下，終場83：60擊敗中國，以全勝之姿摘下冠軍，教練鄭慧芸說，「兩個月的集訓收到很好的成果，階段性任務成功，希望能將好的狀態延續至明年世大運。」

台灣隊預賽曾以41分痛宰中國隊，此役中國有備而來，比賽前段始終將比分咬在10分差距以內，直到三節中段，台灣連兩場擔任先發控衛的羅蘋挺身而出，以外線砲火帶動士氣，比分瞬間拉開至20分，順利擺脫中國隊糾纏。

黃鈴娟。（記者廖聿偉攝）