中職》學會信心喊話 江忠城本週再先發
2016/09/11 20:42
江忠城。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／台中報導〕前次先發拿到中職生涯首場先發勝，中信兄弟投手江忠城本週再度接獲先發任務，他說，狀況調整得不錯，不會想太多，希望能好好表現，再幫球隊奪勝。
在中職第3個球季，江忠城仍以中繼後援為主，直到今年8月21日對統一獅之戰，他才以5局只挨2安、飆8K無失分的好投，拿下首場先發勝投，獻給已辭世的父親。
當時江忠城特別提到要感謝二軍牛棚教練黃欽智，今天也透露，自己有時容易為一些小事鑽牛角尖，但在二軍調適了一段時間，在黃欽智建議之下，學會跟自我對話，對提升信心幫助不小。
無論先發或在牛棚待命，江忠城表示，端看教練如何安排，對於即將到來的本季第2場先發，他也沒設目標，只跟自己說：「上場就好好表現，全力以赴，別想太多。」
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