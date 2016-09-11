中職》義大單場8轟平紀錄 擊潰統一順利登頂

林益全（右）、林哲瑄今天都有全壘打演出。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕總教練葉君璋被驅逐出場，子弟兵卯起來打幫他出氣，義大犀牛今天狂轟8發全壘打，追平中職單隊單場最多全壘打紀錄，以14：3輕取統一獅，在富邦宣布接手後就是不會輸，打出本季第2次5連勝、第1次單週5場全勝，且因Lamigo桃猿輸中信兄弟，自8月5日後再次攻頂。

義大先發投手林政賢2局下先投觸身球搞成滿壘，再連投2個保送奉送2分讓獅隊拿回領先，葉君璋於潘武雄打擊時向主審王俊宏抗議好壞球判決被趕出去，原本僅高國輝開轟的打線自第3局起換裝洲際飛彈，追平由2001年中信鯨、今年Lamigo桃猿共同保持的中職紀錄。

義大共有高國輝、林益全、陳凱倫、林威廷、胡金龍、林哲瑄開砲，追平中職單場單隊最多人打全壘打紀錄，林益全、胡金龍更單場雙響，義大得14分僅1分不是來自全壘打。

胡金龍單場雙響砲。（記者黃志源攝）

義大犀牛總教練葉君璋在２局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）