亞洲挑戰盃》台灣隊末節逆轉 力克菲律賓二連勝
2016/09/11 21:45
劉錚。（取自FIBA官網）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男籃在亞洲挑戰盃預賽第二場，面對菲律賓，末節展開大反攻，終場以87：76贏球，收下二連勝，目前戰績B組第一。
台灣男籃隊上半場施展不開，三分球僅命中兩球，前兩節結束，居38：43落後，易籃後，台灣隊試圖反攻，第三節剩7分鐘時，「新台灣人」戴維斯接獲隊友傳球，空中第一時間灌籃，取得1分超前，但雙方陷入拉鋸戰。
末節靠著胡瓏貿單節包辦10分，他跟隊友戴維斯、蔣淯安協力把分數拉開，最後五分鐘台灣隊成功拉開到11分差距。
胡瓏貿全場10分進帳，戴維斯攻下全隊最高19分、16籃板，周儀翔14分，蔣淯安13分、8籃板，劉錚12分、7籃板。
戴維斯。（取自FIBA官網）
周儀翔。（取自FIBA官網）
蔣淯安。（取自FIBA官網）
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