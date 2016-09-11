中職》5年代打出首座MVP 他要讓球迷知道「我叫陳皓然」

〔記者石毓琪／綜合報導〕因雨延賽多日，中信兄弟今晚終於在洲際主場迎戰Lamigo桃猿隊，戲劇性地靠著再見暴投3：2贏得比賽，賽後被選為單場MVP的陳皓然更潸然淚下，拿起麥克風哽咽發表感言，「我要讓各位球迷知道，我叫陳皓然！」

陳皓然9下平手時代打敲出右外野二壘安打，兩出局滿壘，Lamigo洋投賽格威竟發生暴投，三壘代跑陳皓然的潘萣翔因此跑回超前分結束比賽，賽後陳皓然被選為MVP，受訪時久久無法平復情緒，他誠實說出自己當下的心情，「其實我很緊張，學長、教練教給我的全部使出來。」

「今年第5年（打職棒），這是我第一次拿MVP。」2009年落選、2011年選秀進入職棒，5年生涯多在二軍的陳皓然，受重用的機會並不多，至今生涯總共才36場比賽、73打數16安打，今天跑回致勝分，陳皓然賽後流下男兒淚，「我在這邊、我要讓各位球迷知道，我叫陳皓然！」

陳皓然奪MVP。（記者廖耀東攝）

陳皓然奪MVP。（記者廖耀東攝）

陳皓然奪MVP。（記者廖耀東攝）