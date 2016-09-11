遭驅逐出場後犀牛連7轟 葉總這樣說……
2016/09/11 22:19
義大犀牛總教練葉君璋在2局下向主審抗議好壞球判決，遭主審驅逐出場。（記者黃志源攝）
〔即時新聞／綜合報導〕義大犀牛晚間單場8轟、14:3擊敗統一獅，總教練葉君璋2局下被主審驅逐出場，他賽後表示，當時只說了一句：「嘿啊！」
義大犀牛總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）
2局下林政賢在滿壘情況下連續保送統一獅陳傑憲、蘇智傑擠回2分，葉君璋走向主審抗議，他表示主審先用台語問說：「你是要問好壞球嗎？」葉君璋回答：「嘿呀！」即遭主審驅逐出場，經一番討論後葉君璋才離場。
之後義大打線大爆發，接連打出7支全壘打，林益全、胡金龍更是單場雙響，以14：3大勝統一，拿下單週5連勝。
葉君璋賽後開心表示，如果被趕出場罰1萬可以換到開轟贏球，那可以每一場都被驅逐出場。
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