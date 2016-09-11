日職》驚爆內幕 火腿刻意隱瞞陽岱鋼傷勢

陽岱鋼驚傳帶傷上陣一個月。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「台灣鬥士」陽岱鋼驚傳右側肋骨骨折已近一個月，但消息遲未曝光的關鍵點在於火腿球團刻意隱瞞傷勢，直到紙包不住火，今天（11日）在面對日媒提問時，甚至以陽岱鋼自願帶傷上陣來自圓其說。

由於陽岱鋼今年球季結束後就將成為自由球員，火腿這次的處理方式，也讓雙方可能不再續約的態勢更加明朗。

可靠消息指出，陽岱鋼早已有傷在身，8月16日對歐力士6局上雖展現外野接殺美技，但右手及右胸撞到全壘打牆，當場表情痛苦倒地，隨後也退場休息。陽岱鋼隔天雖仍先發上陣，但右胸不適的狀況並未減緩。

陽岱鋼在8月16日對歐力士6局上雖演出守備接殺美技，但因右手及右胸撞到全壘打牆，當場表情痛苦倒地。據悉正是因為這個守備，導致陽岱鋼右側兩根肋骨骨折。（取自太平洋聯盟影片）

火腿知道陽岱鋼的狀況，並於9月5日安排他到醫院檢查，X光片也確定他右側兩根肋骨骨折。只是火腿過去都會將球員就醫結果公布在官網，如6日就公告洋投馬丁到札幌市內醫院進行MRI（核磁共振）的診斷報告，對於陽岱鋼的傷勢卻未公開，顯然刻意隱瞞。

但陽岱鋼帶傷上陣的消息，不但11日在台灣曝光，日本媒體也去追問火腿球團，球團的回覆是，火腿知道陽岱鋼的傷勢，只是目前正值球隊拚季後賽的關鍵時刻，是陽岱鋼本人堅持要上場。只是此回應與事實不符，可靠消息指出，陽岱鋼並非不想休息，但未獲球團同意。

陽岱鋼本季已出賽118場，繳出136支安打、55分打點和12發全壘打，原本很有機會在他本季結束成為自由球員之前，再繳出亮眼成績單，現在勢必會被傷勢拖累。火腿似乎也認為留不住陽岱鋼，才會刻意隱瞞傷勢，讓他留在場上，繼續為球隊拚洋聯冠軍。