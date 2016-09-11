中職》陳皓然落淚 「很開心還有機會貢獻」

陳皓然代打，5年職棒首次獲選MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕今晚猿象大戰終於順利開打，9局下開局仍咬平，中信兄弟換上「五年級生」陳皓然代打，以二壘安打帶動攻勢，黃衫軍在攻佔滿壘時，靠洋投賽格威再見暴投跑回超前分，以3：2中斷3連敗，擺脫墊底，猿隊讓出下半季龍頭，落居第2。

「我要讓各位球迷知道，我叫陳皓然！」陳皓然擊出關鍵安打，賽後獲頒單場MVP時激動落淚，忍不住高喊，因為這是他加盟中職5年來首座MVP，已經30歲的他，生涯在一軍僅出賽36場，極少亮相，但今天教練團給他機會，他完全掌握。

陳皓然奪MVP。（記者廖耀東攝）

打擊教練丘昌榮在比賽中提前告知代打任務，陳皓然一直都在場邊準備，他說，站上打擊區很緊張，還是要深呼吸做好自己，面對登板後援的左投王溢正，只想著專攻直球，一揮擊就知道是安打，他形容當下心情完全釋放。

陳皓然領獎時開心落淚，之後受訪也哽咽，他說：「今年第5年了，我還有機會再為球隊貢獻一份力，真的很開心也很激動。」所有主場球迷高喊「陳皓然」，肯定會是他最難忘的夜晚。