BMW錦標賽》D.強森奪本季第3冠 追平麥克羅伊

〔體育中心／綜合報導〕BMW錦標賽（BMW Championship）今天最後一輪賽事落幕，世界排名第2的D.強森（Dustin Johnson）打完4輪以總計265桿的成績奪下本季第3冠。

D.強森今天共抓下6次小鳥、1次老鷹，但也吞下了3次柏忌，第4輪以67桿並列第4，不過他第2回合低於標準桿9桿的精采表現仍讓他順利奪冠。

D.強森今年拿下3座冠軍，創下生涯最佳球季，賽後他高興的說：「我每年總是想著今年將會是我的最佳球季。」

32歲的D.強森自從2008年加入美巡賽後已拿下12個冠軍，追平麥克羅伊（Rory McIlroy），僅次於虎王伍茲（Tiger Woods）的18冠。世界球王戴伊（Jason Day）第4輪因傷只打8洞，留下33桿的成績便宣告退賽。

D.強森拿下BMW錦標賽冠軍。（USA Today Sports）