美網》大滿貫奪冠率百分百 瓦林卡寫下驚人紀錄

瓦林卡（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka）今天在美網決賽以6：7（1：7）、6：4、7：5、6：3逆轉擊敗「球王」喬科維奇（Novak Djokovic），奪下生涯第3座大滿貫冠軍，拿下350萬美元（約1.092億台幣）的獎金。

瓦林卡生涯對決喬科維奇的戰績雖然不理想（4勝19敗），但每一勝都來的相當關鍵，上次法網2人碰頭，瓦林卡就擊敗喬科維奇奪冠，今天再度於球王面前贏球，更是讓喬科維奇苦吞近8個大滿貫決賽中的第2敗。

瓦林卡生涯3度闖進大滿貫決賽都奪冠，百分百贏球機率成史上第8人，除最近2次都面對喬科維奇外，2014澳網瓦林卡在前球王納達爾（Rafael Nadal）面前拿下生涯首座大滿貫冠軍，關鍵時刻的表現堪稱球王殺手。