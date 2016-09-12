日職》巨人連兩年無緣爭冠 日媒再爆找陽岱鋼當救星
2016/09/12 08:12
陽岱鋼取得國內自由球員（FA）資格，明年動向備受關注。（特派記者郭羿婕攝）
〔體育中心／綜合報導〕效力火腿的「台灣鬥士」陽岱鋼本季取得取得國內自由球員（FA）資格，昨天爆出火腿隱瞞陽岱鋼傷勢的負面消息，明年加盟新球隊的態勢明朗，據《日刊體育》報導，巨人已經將陽岱鋼視為補強目標之一。
讀賣巨人面臨「打低投高」的問題，連2年無緣聯盟冠軍，現在也在為明年補強做準備，據報導指出，球團鎖定糸井嘉男（歐力士）、平田良介（中日）、大島洋平（中日）和陽岱鋼，個個在打擊、守備、跑壘都相當不錯，也都能扛起球隊的中心打線。
陽岱鋼明年動向備受日媒關注，去年《日刊現代》就曾報導巨人有意透過交易延攬陽岱鋼，而今年8月，該媒體更加碼爆料，陽岱鋼也有可能加盟軟銀。
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