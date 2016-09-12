MLB》老爹535轟出爐 紅襪擊敗藍鳥穩居美東龍頭

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〔體育中心／綜合報導〕今凌晨藍鳥在主場迎戰紅襪，兩隊在賽前只有1場的勝差，美聯的東區龍頭競爭相當火熱。藍鳥派出先發投手防禦率不到3成的桑契斯（Aaron Sanchez），想追平與紅襪的勝場差，可惜雙方先發投手皆投不滿4局就紛紛下場休息，兩隊形成激烈的打擊戰，包括了4支的全壘打。

這場比賽對球迷也許感觸不同，這是歐提茲（David Ortiz）在多倫多的最後一場比賽，不過他不讓球迷失望，6局上一棒把球送出右外野，留給球迷當作紀念品，也送回在壘上的隊友佩卓亞（Dustin Pedroia）和柏格茲（Xander Bogaerts），這支3分砲也讓紅襪再度回到領先，比數來到10比8，也是歐提茲近七場比賽的一支全壘打，全壘打數來到32支，生涯累積達535轟，超越名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）登上歷史第18位。

7局上靠著里昂（Sandy Leon）的二壘安打，把靠著保送上壘的霍爾特（Brock Holt）送回來得分，9局下再由金布瑞（Craig Kimbrel）上場收尾，雖然第一個打席就丟出保送，但馬上回穩後連續飆出兩次三振，解決最後三名打者。終場以11比8紅襪擊敗藍鳥，也將勝場差拉開到2場。

第6局歐提茲開轟後，回到休息區與隊友開心擊掌。（美聯社）