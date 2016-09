MLB》老爹535轟出爐 紅襪擊敗藍鳥穩居美東龍頭

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕今凌晨藍鳥在主場迎戰紅襪,兩隊在賽前只有1場的勝差,美聯的東區龍頭競爭相當火熱。藍鳥派出先發投手防禦率不到3成的桑契斯(Aaron Sanchez),想追平與紅襪的勝場差,可惜雙方先發投手皆投不滿4局就紛紛下場休息,兩隊形成激烈的打擊戰,包括了4支的全壘打。

這場比賽對球迷也許感觸不同,這是歐提茲(David Ortiz)在多倫多的最後一場比賽,不過他不讓球迷失望,6局上一棒把球送出右外野,留給球迷當作紀念品,也送回在壘上的隊友佩卓亞(Dustin Pedroia)和柏格茲(Xander Bogaerts),這支3分砲也讓紅襪再度回到領先,比數來到10比8,也是歐提茲近七場比賽的一支全壘打,全壘打數來到32支,生涯累積達535轟,超越名人堂球星福克斯(Jimmie Foxx)登上歷史第18位。

7局上靠著里昂(Sandy Leon)的二壘安打,把靠著保送上壘的霍爾特(Brock Holt)送回來得分,9局下再由金布瑞(Craig Kimbrel)上場收尾,雖然第一個打席就丟出保送,但馬上回穩後連續飆出兩次三振,解決最後三名打者。終場以11比8紅襪擊敗藍鳥,也將勝場差拉開到2場。

第6局歐提茲開轟後,回到休息區與隊友開心擊掌。(美聯社)