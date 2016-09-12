NBA》球員工會透露 波許可望復出但仍接受治療
2016/09/12 08:24
波許（右）下季能健康出賽多久，將影響熱火隊的戰力安排。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕根據NBA球員工會的消息指出，熱火隊球星波許（Chris Bosh）將會在未來幾週內正式復出。知情人士透露，熱火隊傾向允許他復出打球，但他得持續接受血液稀釋治療。
波許在過去2個球季都因為血栓問題提前高掛免戰牌。上季波許曾打算在季後賽復出，並且提出接受新的血液稀釋治療。但是熱火隊拒絕波許與經紀人的提議，這也使得球隊與球員關係陷入僵局。
上季因病停賽之前，波許平均能得到19.2分、8.5籃板。以熱火隊的戰力而言，他們也希望波許能健康出賽，但是為了籃球而冒險相當不明智。
《邁阿密哨兵報》記者傑克森（Barry Jackson）透露，除非波許的身體狀況在未來幾週內又變差，他應該會正式宣布復出。復出後他能否參加每一場熱火隊比賽，像是遠距離的客場、背靠背比賽的第2場，還有待評估與商量。
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