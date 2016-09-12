MLB》道奇菜鳥日 前田健太扮啦啦隊好美
2016/09/12 09:11
〔體育中心／綜合報導〕今天是洛杉磯道奇隊的菜鳥日，包含前田健太在內等多名菜鳥都穿上道奇啦啦隊服裝前往球場，模樣相當逗趣。
就連已在大聯盟打滾4季的「學長」普伊格（Yasiel Puig），今天也穿上啦啦隊服當起啦啦隊長，展現他活潑的一面。
菜鳥日是大聯盟各隊的傳統，在這天各球團會「惡整」菜鳥，要求穿上特殊服裝，讓這些菜鳥們留下難忘的記憶。
前田健太扮啦啦隊：
普伊格當啦啦隊長：
#puigyourcheeleader #goDodgers #goRams @JaredGoff16 pic.twitter.com/naD7vkz78M— Yasiel Puig （@YasielPuig） 2016年9月11日
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）
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