MLB》道奇菜鳥日 前田健太扮啦啦隊好美

〔體育中心／綜合報導〕今天是洛杉磯道奇隊的菜鳥日，包含前田健太在內等多名菜鳥都穿上道奇啦啦隊服裝前往球場，模樣相當逗趣。

就連已在大聯盟打滾4季的「學長」普伊格（Yasiel Puig），今天也穿上啦啦隊服當起啦啦隊長，展現他活潑的一面。

菜鳥日是大聯盟各隊的傳統，在這天各球團會「惡整」菜鳥，要求穿上特殊服裝，讓這些菜鳥們留下難忘的記憶。

前田健太扮啦啦隊：

普伊格當啦啦隊長：

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）

道奇菜鳥日（取自道奇官方推特）