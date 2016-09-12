美網》瓦林卡逆轉喬帥 第3座大滿貫冠軍到手

瓦林卡拿下美網冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國網球公開賽壓軸男單爭霸，塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）、「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka）狹路相逢，重現去年法網對決戲碼，不料結局居然也雷同！後勁十足的瓦林卡歷經4盤激鬥，挾著6：7（1：7）、6：4、7：5、6：3再度逆轉勝，笑捧生涯第3座大滿貫冠軍，獨享350萬美元（約1.092億台幣）高額獎金。

素以單手反拍聞名江湖的瓦林卡，開低走高首闖美網硬地決賽，儘管過往對戰喬帥以4勝19負遙遙落後，不過來勢洶洶的第3種子火力全開，甚至複製上回四大賽論劍的成功經驗。雖然首盤拉鋸搶7丟掉，次盤瑞士老將激發潛能，強勢打法反而徹底壓制頭號種子喬帥的底線反撲，最終瓦林卡「丟1趕3」，再度踩著球王宿敵風光登基，也中止了法網之後交手2連敗。

去年6月初，當時已滿30歲的瓦林卡大爆冷門，法網決賽以4：6、6：4、6：3、6：4扳倒了原本最被看好、志在四大賽最後拼圖的喬科維奇，「睡褲大叔」榮膺巴黎羅蘭加洛斯25年來年紀最大的贏家。那是瓦林卡頭一回紅土大滿貫稱王，也是他繼2014年澳網硬地掄元後，所摘下的第2座大滿貫金盃，如今相隔年餘歷史重演，只不過舞台已從歐洲時尚花都，換成了美東大城紐約市。

其實喬帥本屆球運極佳，多達3名對手棄賽，第7次安抵法拉盛公園決賽，準備繼2011、15年後，笑捧美網第3冠，也是生涯13座大滿貫金盃。只不過，腕肩舊傷與情緒控管形成雙重隱憂，喬帥雖持盈保泰節省體能，卻也因此行未曾遭遇真正挑戰，導致面對鬥志頑強的瓦林卡時，臨場手感來不及調整升溫，最終再遭老冤家狙擊落馬。