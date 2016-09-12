NBA》因傷錯過季前訓練 艾文斯歸隊時間不明

艾文斯（左）是鵜鶘隊相當看重的後衛戰力。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊後衛艾文斯（Tyreke Evans）在最近9個月之內接受3次膝蓋手術，目前處在恢復期，將因此錯過季前訓練營，能否趕上開季仍然不得而知。艾文斯曾獲選為2009-10年球季的年度最佳新秀，備受許多球迷期待。鵜鶘隊總教練詹崔（Alvin Gentry）表示：「他仍沒有完全恢復健康。等他恢復健康後，才會重返球場。」

新球季還沒開打，鵜鶘隊就碰到許多狀況。因為照顧妻子，哈勒戴（Jrue Holiday）宣布無限期缺賽，今夏也眼睜睜看著安德森（Ryan Anderson）、戈登（Eric Gordon）加盟火箭隊。此外，球隊還沒跟柯爾（Norris Cole）續約。

艾文斯上季只出賽25場，平均仍繳出15.2分、5.2籃板、6.6助攻、1.3抄截的全能數據。今夏鵜鶘隊圍繞戴維斯（Anthony Davis）調整陣容，全隊變得更年輕，但經驗、傷病、戰術磨合是他們的一大考驗。