MLB》朗神棒打前田領攻勢 馬林魚完封道奇

鈴木一朗（左）、前田健太（右）（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今作客馬林魚，先發投手前田健太2度對決老前輩鈴木一朗，首度對決一朗雖然3打數繳白卷，但今天4打數敲出1安，這支安打還帶起球隊得分攻勢，馬林魚終場以3：0擊敗道奇，前田健太吞下第9敗，挑戰15勝失利。

馬林魚先發投手伍雷納（Jose Urena）今天差1個出局數就能完封對手，主投8.2局投出4K，只讓道奇擊出4支安打，隊友在4局下給予火力支援，鈴木一朗、普拉多（Martin Prado）、耶利奇（Christian Yelich）連續擊出安打先馳得點，隨後鮑爾（Justin Bour）擊出高飛犧牲打，打回第2分，6局下再添1分，終場以3：0獲勝。

前田健太今天投出6局失3分（2分責失分）的優質先發，但隊友熄火，吞下本季第9敗。鈴木一朗今天4打數1安打，大聯盟生涯安打數來到3022支，只差1安就能追平第25名的布洛克（Lou Brock）。