MLB》「賽爾是最噁心投手」 哈斯默卻砲轟他創紀錄

哈斯默從塞爾手中轟出3分砲。（USA Today）

〔記者林柏辰／綜合報導〕近年來皇家隊強打哈斯默 （Eric Hosmer）始終認為白襪王牌塞爾（Chris Sale）是最難對付的投手，但哈斯默今日從塞爾手中揮出陽春砲，率領皇家2：0完封白襪。

「有時你甚至看不到球飛過來，」左打的哈斯默表示，「當他揮臂完，球看起來像是從一壘方向而來。」左投的賽爾對左打壓制力十分驚人，他在大聯盟出賽7個球季、244場比賽至今，只讓5位左打者轟出共7發全壘打，哈斯默成為第1位對塞爾敲出3轟的左打，包含今日比賽的陽春砲。

「你如果問我誰是大聯盟最噁心的投手，我絕對會說是塞爾，」哈斯默表示，「所以老實告訴你，我真的不知道我怎麼做到的。」

皇家先發投手甘迺迪（Ian Kennedey）今日6局無失分僅挨1安，3位牛棚投手各吃1局無失分，並靠著摩拉雷斯（Kendrys Morales）與哈斯默2支陽春砲，擊敗8局失2分的塞爾獲勝。