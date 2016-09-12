義甲》伊卡爾迪梅開二度 國際米蘭逆轉奪本季首勝 （影音）
2016/09/12 10:04
〔體育中心／綜合報導〕義甲聯賽第3輪，佩斯卡拉主場迎戰國際米蘭。上半場雙方都繳白卷，下半場，佩斯卡拉由巴赫貝克（Jean-Christophe Bahebeck）先下一城，接著伊卡爾迪（Maruro Icardi）梅開二度幫助球隊逆轉。終場國際米蘭在客場以2：1逆轉佩斯卡拉，收下本季聯賽首勝。
第63分鐘，佩斯卡拉得到球後發動反擊，中場球員瓦雷（Valerio Verre）傳給右路的扎姆帕諾（Francesco Zampano），扎姆帕諾助攻門前的巴赫貝克破門。第77分鐘，巴內加（Ever Banega）右側45度角吊傳門前，伊卡爾迪跳起來將球頂進球門左下角，幫助國際米蘭追平比數。
傷停補時第2分鐘，國際米蘭的外圍傳球打在阿奎拉尼（Alberto Aquilani）身上變向，伊卡爾迪抓住佩斯卡拉禁區內解圍失誤的機會，將球踢進球門完成絕殺。終場國際米蘭以2：1絕殺佩斯卡拉，獲得本季聯賽的首勝。
伊卡爾迪（前）獨進2球。（取自國米官方FB）
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