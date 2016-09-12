MLB》惹出休息室互毆事件 巴特勒遭運動家釋出

巴特勒（右）與瓦倫西亞（左）。（資料照，美聯社）（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家巴特勒（Billy Butler）8月中旬與隊友瓦倫西亞（Danny Valencia）互毆把休息室搞得烏煙瘴氣，球團也終於受不了他低迷的打擊表現，今天宣布將巴特勒釋出。

巴特勒去年以3年3000萬美元（約新台幣9億5000萬元）合約加盟運動家，首年繳出15轟、65打點，但今年表現嚴重下滑，僅有4轟、31打點，運動家總經理福斯特（David Forst）表示，是時候該做調整了，總教練梅爾文（Bob Melvin）也認為他沒有打出應有的表現，球團只能忍痛將他釋出。

30歲的巴特勒2007年加盟皇家，2012年繳出代表作，敲出29轟、107打點、打擊率3成13，除了入選美聯明星隊外，還拿下銀棒獎，2014年皇家隊爭冠失利後就轉戰運動家。