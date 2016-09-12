中職》轉賣富邦後氣勢超旺 犀牛狂敲11轟拉五連勝

〔體育中心／綜合報導〕富邦在9/7簽下合作備忘錄確定接手義大犀牛後，球隊氣勢如虹，不只打出一波5連勝的佳績，昨天還單場打出8支全壘打，追平中職的紀錄，至今未嘗過輸球。上一次中職單場擊出8支全壘的球隊是Lamigo桃猿，而苦主剛好就是義大犀牛。

這次在統一台南主場換義大拿統一獅開刀，以14:3的11分差擊敗統一，笑納第五勝，而統一苦吞三連敗。義大隊長高國輝在第二局率先開轟，胡金龍、林益全毫不遜色擊出雙響砲，此役給球迷打出難忘的一戰。

而義大這五場的得分為43分，平均一場至少有8分；安打數為59支，平均一場至少11安，其中還包含了11發的全壘打，靠著這股氣勢衝上中職的第一名寶座，並與Lamigo桃猿拉開到2場的勝差。

明天義大將作客到新竹，迎戰擁有眾多球迷的中信兄弟，而兄弟上周因為延賽，只有出賽過一場，是否可以找回比賽的感覺取得勝利，還是義大能夠突破兄弟在新竹的地主優勢，將連續勝場延到第6場，球迷拭目以待。

富邦於9/7和義大簽下合作備忘錄。（資料照，記者簡榮豐攝）