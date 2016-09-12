義甲》托提連續23季有進球 義甲史上第1人 （影音）
2016/09/12 12:27
〔體育中心／綜合報導〕義甲聯賽第3輪，AS羅馬在主場迎戰桑普多利亞。AS羅馬陣中的39歲老將托提（Francesco Totti），月底即將滿40歲，這場比賽他以替補身分上場。並以1助攻、1絕殺進球幫助球隊逆轉勝。
上半場，AS羅馬靠著薩拉赫（Mohamed Salah）先馳得點，桑普多利亞則靠著穆列爾（Luis Muriel）與夸里亞雷拉（Fabio Quagliarella）進球超前；下半場一開始，托提替補上場，連續25個球季出賽也追平AC米蘭已退休傳奇球星馬爾蒂尼（Paolo Maldini）。托提在第62分鐘，托提從邊路傳球給跟進的澤科（Edin Dzeko），助澤科踢進追平比數的進球。
第92分鐘，AS羅馬獲得12碼罰球機會，托提騙過對方門將完成絕殺，AS羅馬以3：2擊敗桑普多利亞。在過去8場比賽裡，托提參與了其中8個進球，包括5個進球、3次助攻。靠著這場比賽的罰球，托提成為義甲歷史上第1位連續23個球季都有進球的球員。
AS羅馬總教練史帕萊提（Luciano Spalletti）賽後表示：「真希望隊上能有4個或5個托提。托提總是能像變魔術一樣，幫助球隊在最後時刻化險為夷。很遺憾在前幾場比賽我沒有更早讓他上場。」
1993年3月28日，托提在義甲初登場。到目前為止他代表AS羅馬出賽759場、攻進305球，其中在義甲602場，攻進249球。出場數在馬爾蒂尼和薩內蒂（Javier Zanetti）之後，排名義甲史上第3。進球數則是義甲史上第2，僅次於攻進274球的已故義大利足壇名人堂球星皮奧拉（Silvio Piola）。
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