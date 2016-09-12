MLB》王牌傷癒歸隊奪勝 金鶯追平藍鳥並列外卡第一

2016/09/12 11:38

提爾曼傷癒復出奪第16勝。（美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕美聯外卡競爭激烈，老虎與金鶯都在爭奪外卡席次，傷癒歸隊的金鶯王牌投手提爾曼（Chris Tillman）今繳出優質先發，力壓「虎王」韋蘭德（Justin Verlander），率隊以3：1贏球，金鶯也擠下老虎要回外卡領先位置，並追平外卡第一的藍鳥。

提爾曼今天主投6局挨4安失1分，另有4次三振和1次四壞球保送，隊友柏恩（Michael Bourn）與史構普（Jonathan Schoop）分別在3、4兩局開轟，幫助球隊以3：1擊敗老虎。提爾曼收下本季第16勝。

老虎賽揚強投韋蘭德主投5局飆7K，被敲7支安打失3分，表現不差，但隊友整場只敲5安得1分，韋蘭德則苦吞本季第8敗。

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