MLB》洋基遭光芒砲轟 7連勝中止

洋基輸給光芒，終止7連勝。（美聯社）

〔記者林柏辰／綜合報導〕美聯東區爐主光芒隊今日靠著3發全壘打，4：2扳倒洋基，在洋基主場33087名觀眾前終止條紋軍近期一波7連勝，也讓他們距離美聯外卡領先者金鶯與藍鳥還有2場勝差。

洋基今日由賽薩（Luis Cessa）先發，他美國時間8月20日轉先發後拿下2連勝，但今日主投5.2局被敲5安包含3轟，失掉4分責失，吞下本季第1敗，也無緣幫助球隊維持連勝。

「每輸一場比賽都令人心痛，因為現在已不是可以輸球的時間了，」洋基總教練喬拉迪（Joe Giradi）表示，「我們剩下沒多少比賽。」