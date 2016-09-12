MLB》美東雙鳥競爭激烈 並列外卡第一
2016/09/12 13:56
〔體育中心／綜合報導〕美聯東區龍頭寶座競爭激烈，前陣子穩坐第一的藍鳥，在與紅襪三連戰後掉到排名第二，而金鶯也窮追不捨，今天贏球後勝場追平籃鳥，並列美聯東區第二，外卡並列第一。
金鶯在今天贏球後，近10場比賽拿下6場勝利，而藍鳥卻只拿下3場，被追平也是早晚的事，但要如何穩住陣腳，重新奪回美聯東區寶座，將是藍鳥現在的重要課題，加上金鶯王牌提爾曼（Chris Tillman）傷癒歸隊後，對金鶯的戰力有很大的提升。
明天金鶯與藍鳥將分別與紅襪以及光芒進行二連戰，藍鳥面對美聯東區墊底的光芒隊，若想搶回第一的榮耀，就必須好好把握這次與光芒的交手機會。
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