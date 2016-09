NFL》關鍵踢球踢歪 紅雀爆冷輸給愛國者（影音）

賈拉波羅率愛國者爆冷贏球。(USA Today)

〔記者林柏辰/綜合報導〕愛國者隊明星四分衛布雷迪(Tom Brady)因「洩氣門」遭禁賽4場,但愛國者仍展現強大戰力,加上踢球員卡坦薩洛(Chandler Catanzaro)關鍵踢球放槍,終場23:21爆冷擊敗亞歷桑納紅雀,贏下開季首戰。

卡坦薩洛關鍵踢球意外踢偏。(USA Today)

即便去年只替補出賽5場,且明星邊鋒克羅寇斯基(Rob Gronkowski)因傷缺陣,愛國者四分衛賈拉波羅(Jimmy Garoppolo)開賽便下馬威,首波進攻就傳出37碼達陣,全場傳出264碼1次達陣,表現令人驚艷。

紅雀一路追趕,老將費茲傑羅(Larry Fitzgerald)單場2次達陣,完成生涯100次達陣壯舉,加上年輕跑衛強森(David Johnson)推進132碼、1次達陣,紅雀一度領先,並有機會在最後41秒靠踢球逆轉比數。

.@LarryFitzgerald does it AGAIN!



This incredible grab gives the @AZCardinals the lead! #NEvsAZ https://t.co/X8rtfHK5rF