NFL》關鍵踢球踢歪 紅雀爆冷輸給愛國者（影音）

賈拉波羅率愛國者爆冷贏球。（USA Today）

〔記者林柏辰／綜合報導〕愛國者隊明星四分衛布雷迪（Tom Brady）因「洩氣門」遭禁賽4場，但愛國者仍展現強大戰力，加上踢球員卡坦薩洛（Chandler Catanzaro）關鍵踢球放槍，終場23：21爆冷擊敗亞歷桑納紅雀，贏下開季首戰。

卡坦薩洛關鍵踢球意外踢偏。（USA Today）

即便去年只替補出賽5場，且明星邊鋒克羅寇斯基（Rob Gronkowski）因傷缺陣，愛國者四分衛賈拉波羅（Jimmy Garoppolo）開賽便下馬威，首波進攻就傳出37碼達陣，全場傳出264碼1次達陣，表現令人驚艷。

紅雀一路追趕，老將費茲傑羅（Larry Fitzgerald）單場2次達陣，完成生涯100次達陣壯舉，加上年輕跑衛強森（David Johnson）推進132碼、1次達陣，紅雀一度領先，並有機會在最後41秒靠踢球逆轉比數。

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This incredible grab gives the @AZCardinals the lead! #NEvsAZ https://t.co/X8rtfHK5rF — NFL （@NFL） 2016年9月12日

不過卡坦薩洛卻離譜踢偏47碼射門，連球門柱都沒碰到，讓外界看好的紅雀在主場開幕賽便慘遭滑鐵盧。