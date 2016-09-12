NBA》美媒評選最糟髮型 林書豪竟然被點名

林書豪造型多變，招牌「仙道頭」成為媒體關注焦點。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕《運動畫刊》網站「FANSIDED」專欄作家James Polazzon日前評選出上季NBA球員最佳與最糟髮型，髮型百變以「仙道頭」引起話題的台裔後衛林書豪，居然也被點名為糟糕髮型之一。

James Polazzon將最佳髮型頒給魔術的菜鳥控衛裴頓（Elfrid Payton），2至5名依序為暴龍諾奎拉（Lucas Nogueira）、拓荒者克萊柏（Allen Crabbe）、公牛新一哥巴特勒（Jimmy Butler）、塞爾提克克勞德（Jae Crowder）。

而最糟糕髮型由活塞貝恩斯（Aron Baynes）獲得，其他入選者分別是雷霆辛格勒（Kyle Singler）、爵士希爾（George Hill，爵士）、公鹿控衛卡特威廉斯（Michael Carter-Williams）和騎士「愛神」洛夫（Kevin Love）。雖然林書豪沒被列進最糟糕髮型的前5名，但也被作者點名為難看髮型之一。

豪小子上季髮型多變，招牌「仙道頭」引起美媒熱議，還有時尚雜誌撰文分析他每一場比賽會使用多少髮膠量，但是今夏轉戰籃網，林書豪造型將以辮子頭為主，要看到「仙道頭」的機會可能不多。