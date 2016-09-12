美網》喬帥趾甲掉流血 錯失機會美網衛冕失利

喬科維奇認為瓦林卡應該進入「五巨頭」行列。（USA Today Sports）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「我沒能抓住許多機會，太糟糕了，這是我破發點掌握最差的比賽之一。」現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）先盛後衰，4盤不敵「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka），美網衛冕失利後坦承，失誤過多是輸球關鍵，至於第4盤兩度喊出傷停治療，則是腳趾甲磨掉了，「傷口一直出血，移位時非常疼痛。」

喬帥決賽逼出多達17個破發點，卻只兌現其中區區3個，平白讓瓦林卡死裡逃生，「在這種高強度對抗中，如果你不緊緊逮住機會，那就是鼓勵對手反撲。」加上人來瘋如瓦林卡愈戰愈勇，第2、3盤關鍵破發，情勢跟著急轉直下，數度情緒失控的喬帥嘆說：「我確實不夠冷靜，有時候就是這樣，即便你經驗豐富，明知道該如何應對，但比賽如此激烈時，事態發展往往超乎預期。」

喬科維奇腳趾受傷。（法新社）

瓦林卡的凌厲單手反拍，加上抗壓性十足的特大號心臟，再次贏得喬帥高度肯定，尤其這名大器晚成的老將，已經包辦澳網、法網和美網金盃，四大賽僅缺溫布頓草地認證，「毫無疑問，他理應進入『 五巨頭』行列，瓦林卡征戰那麼多年，表現如此出色，當然是最頂尖的當代球星。」

其實喬帥本屆前6場中，多達3名對手棄賽，儘管第7度晉級決賽異常輕鬆，卻無緣繼2011、15年後，笑捧美網第3冠，生涯13座大滿貫金盃還得等等，外界質疑是否「硬仗打太少」？對此塞爾維亞頭號種子矢口否認：「我不認為有影響，球感一直保持著，像準決賽我打得也很好，決賽開局很快進入狀況，但他後來發揮更好，就這麼簡單，這就是比賽。」