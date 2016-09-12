MLB》阿里耶塔奪第17勝 小熊魔術數字M5

阿里耶塔奪下本季第17勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯中區龍頭小熊已經亮起封王魔術數字，今天以9：5擊敗太空人，再加上同組第二的紅雀輸球，魔術數字降至「M5」，最快本週就可封王。小熊王牌阿里耶塔（Jake Arrieta）收下本季第17勝，也是國聯第一位達到17勝的投手。

小熊今天火力大爆發，前4局合計灌進9分，局局都有得分，包括索勒（Jorge Soler）的陽春砲和羅素（Addison Russell）的2分砲，小熊王牌投手阿里耶塔先發前5局僅失1分，但第6局體力下滑，投出觸身球和暴投，挨2安掉2分。阿里耶塔此役主投5.1局只被敲出4支安打失3分，另有3次三振和2次四壞球保送。

雖然第9局太空人展開反攻,古瑞耶（Yulieski Gurriel）和蓋提斯（Evan Gattis）敲出背靠背陽春砲，但最後落後太多仍無力回天，終場以5：9落敗。