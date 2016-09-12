中職》球員開轟抱的大義娃娃 受傷都由他來縫補

〔體育中心／綜合報導〕富邦金控將接手義大犀牛，備受球迷喜愛的義大吉祥物「大義」告別球場的日子也進入最後倒數，今日義大犀牛官方粉絲專頁張貼一張照片，再為離情增添感傷。

義大犀牛球員在擊出全壘打後，都會抱著大義娃娃回休息室，並拋送小型娃娃給球迷，在長期被球員碰撞的情況下，多少也有磨損，而脫線的部分，卻是由義大領隊王癸琳親自縫補。

此文一出，為進入球季結束倒數的義大更添一絲感傷，不僅貼文短時間獲得網友按讚，球迷也留言稱讚領隊、表達不捨之情，「王領隊真是一位好領隊」、「務實的領隊，就是資源太少，不然應該能有更多作為」、「大義跟我們一起到最後！！」、「大義可以合作不要走嗎」。

日前敲出再見全壘打的義大犀牛林哲瑄開心抱著大義娃娃。（資料照，記者陳志曲攝）