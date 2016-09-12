中職》陳金鋒本週引退 野球魂特展送專屬臂章

陳金鋒本週舉行引退賽。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕永遠的「台灣巨砲」陳金鋒將在本週末桃園主場舉辦引退賽，早在6月中旬開賣的9月17、18日門票，短短時間被球迷秒殺，而為讓球迷一同見證鋒哥的野球人生，Lamigo桃猿週三起於桃園主場舉辦「陳金鋒野球魂特展」，進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章。

陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」從14日（三）開始至18日（日）結束，利用立體場景打造陳金鋒的野球魂棒球之旅大 體驗，期間將展示多樣關於鋒哥難得一見的珍貴文物收藏，一窺這位台灣當代棒球英雄的歷程，將他的棒球逐夢史、 養成歷程、一路上所獲得的榮耀、成就以及中職時期大 紀錄等，以豐富的展示介面獻給觀眾。

此外，球迷 朋友進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章 ，包括從旅外時期至Lamigo桃猿隊時期，每日一款， 五場主場共發放五款，發放、兌換方式近日公布。特展14日開放進場時間為下午5點，1 5日（四）至18日（日）則為下午3點。

陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」本週桃園主場開展。（球團提供）