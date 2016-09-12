中職》陳金鋒本週引退 野球魂特展送專屬臂章
2016/09/12 17:16
陳金鋒本週舉行引退賽。（球團提供）
〔體育中心／綜合報導〕永遠的「台灣巨砲」陳金鋒將在本週末桃園主場舉辦引退賽，早在6月中旬開賣的9月17、18日門票，短短時間被球迷秒殺，而為讓球迷一同見證鋒哥的野球人生，Lamigo桃猿週三起於桃園主場舉辦「陳金鋒野球魂特展」，進場瀏覽特展就有機會獲得限量陳金鋒野球魂專屬臂章。
陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」從14日（三）開始至18日（日）結束，利用立體場景打造陳金鋒的野球魂棒球之旅大
此外，球迷
陳金鋒野球魂特展「Chen My Life」本週桃園主場開展。（球團提供）
相關新聞
推薦新聞
-
MLB》藍鳥教頭又被趕出場！單季8次平隊史紀錄2016/09/12 18:50
-
中職領隊會議延期 經典賽教頭仍難產2016/09/12 18:23
-
中職》球員開轟抱的大義娃娃 受傷都由他來縫補2016/09/12 17:37
-
中職》陳金鋒本週引退 野球魂特展送專屬臂章2016/09/12 17:16
-
義甲》托提連續23季有進球 義甲史上第1人 （影音）2016/09/12 12:27