亞洲盃射箭賽 台灣再進帳2金1銀1銅

來自文化大學的吳亭廷在亞洲杯女子複合弓賽奪金，這也是她生涯在國際賽的首金。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／桃園報導〕2016年亞洲盃射箭賽進入第5天賽程，今主要進行複合弓賽事，台灣隊再進帳2金1銀1銅，其中男團力退印度摘金、女團擊敗香港保住銅牌、混雙鍍銀，來自文化大學的吳亭廷也在女子個人賽勇奪金牌。

台灣男團由林哲瑋、張曜璿、翁乙正組成，金牌戰碰上印度，前2局雙方以105：105戰成平手，不過在現場每秒瞬間風速達4.5公尺以上的強風中，印度第3局射出1支脫靶箭，最終我就以209：200輕鬆獲勝。

由林哲瑋（右起）、翁乙正、張曜璿組成的台灣複合弓男團勇奪亞洲盃金牌。（記者林宗偉攝）

文化大學的張曜璿（右）在亞洲盃複合弓男團摘金，這也是他生涯國際賽首金。（記者林宗偉攝）

女團則由陳怡瑄、翁意婷、吳亭廷搭檔，儘管在準決賽以1分差不敵馬來西亞，但女將們收拾心情，今在強風中以208：172輕取香港隊，教練劉明煌表示，雙方實力本來就有落差，加上子弟兵對風勢掌控佳，才能有大幅度領先。

由陳怡瑄（藍衣右起）、翁意婷、吳亭廷組成台灣複合弓女團拿下亞洲盃銅牌。（記者林宗偉攝）

混雙部分，林哲瑋/陳怡瑄則在金牌戰以131：145不敵印度，飲恨鍍銀。

由陳怡瑄／林哲瑋搭檔的混雙組合，在亞洲盃複合弓賽拿下銀牌。（記者林宗偉攝）

女子個人賽方面，來自文化大學的吳亭廷則以142：137擊敗印度萱德，笑納自己在國際賽的生涯首面金牌。

目前台灣包含反曲弓男女團的兩面銀牌，本屆亞洲盃累計已奪2金3銀1銅，明天還有反曲弓個人及混雙賽事。