中職》兄弟前洋投湯瑪仕 因隊友全壘打911逃過一劫

兄弟前洋投湯瑪仕。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天是美國時間9月11日，也是911事件11週年，兄弟象前洋投湯瑪仕（Brad Thomas）當時因為隊友的全壘打沒上飛機而逃過一截，最近接受紐約郵報專訪，回憶起這段往事，他表示非常感謝當時開轟的救命恩人卡戴爾（Michael Cuddyer）。

「那真的是個奇蹟，就像有人默默看顧著我一樣。」湯瑪仕表示，當時他與卡戴爾（Michael Cuddyer）兩人是雙城2A的隊友，且球隊正在進行季後賽，原本機票已經訂好，假如比賽輸掉，就要直接打包回家，但最後因為卡戴爾在關鍵的比賽中敲出再見全壘打，讓戰線得以延續，他與女友才沒搭上那班恐怖攻擊的飛機。

當時敲出致勝轟，還意外救了隊友，卡戴爾說：「那是我小聯盟生涯第一支再見全壘打，非常特別，而之後發生的事情（911）又讓我了解這一轟真的格外不同」，卡戴爾去年已從大都會退休。

雖然後來2A的冠軍賽因為911事件而取消，但湯瑪仕表示，他與卡戴爾因此成為好友，兩人至今仍保持聯絡。湯瑪仕在美國時期曾效力雙城、老虎，也曾到日職、韓職討生活，2012年到2014年時則來到台灣，效力中職兄弟象隊，目前已退休。