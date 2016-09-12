中職領隊會議延期 經典賽教頭仍難產
2016/09/12 18:23
中華職棒聯盟會長吳志揚。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者林宥辰／台北報導〕中華職棒原今天要召開領隊會議，但因故延期，中職聯盟表示，聯盟及球團希望多點時間針對規章修訂及經典賽相關事宜，評估與思考，因此決定將領隊會議延期。
體育署、棒協及中華職棒3方，對明年經典賽總教練人選產生方式仍無共識，中職聯盟表示，若要組最強台灣隊、以職業球隊為主體，就更該尊重職業聯盟及球團，聯盟在8月8日領隊會議就發表有關經典賽總教練的聲明，也希望建立合理制度及規則。
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