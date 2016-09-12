MLB》藍鳥教頭又被趕出場！單季8次平隊史紀錄

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與紅襪一戰，紅襪靠著3發全壘打，以11：8擊敗藍鳥，而比賽中還發生一段插曲，藍鳥總教練吉本斯（John Gibbons）再度被裁判驅逐出場，而這也是他個人本季第8次被趕出場，也平了藍鳥隊史紀錄。

9局下半，藍鳥以8：11暫時落後紅襪，馬丁（Russell Martin）一記飛球引發爭議，原本以為是界內安打，藍鳥有機會扳平比數，後來紅襪提出抗議後改判為界外，讓吉本斯相當不滿，上場向裁判抗議，後來被趕出場。

這也是吉本斯本季第8次被驅逐出場，也追平藍鳥隊史單季總教練被驅逐出場的紀錄，原紀錄由考克斯（Bobby Cox）在1985年時寫下。大聯盟總教練單季遭驅逐出場次數最多為13次，由紐約巨人教練麥格羅（John McGraw）在1905年時所締造。

不過吉本斯本季似乎與裁判們不太愉快，在今年初他曾在5天內被趕出去3次。

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吉本斯今天又被驅逐出場。（美聯社）