客場球迷輸不起怎麼辦 他們竟這麼做......
2016/09/12 19:03
〔體育中心／綜合報導〕昨晚（10日）蘇格蘭超級聯賽進行第5輪賽程，格拉斯哥流浪者隊4年來第1次回到死敵塞爾特人隊主場，但球隊最後以1：5慘敗。賽後2隊球迷發生口角與肢體衝突，球場廁所因此遭嚴重破壞。
蘇格蘭警方表示，塞爾特人隊選擇以內部騷亂為由報案，不願兩隊球迷因此案究辦而增加對立，球場內的狀況也已在控制之中。
塞爾特人隊主場廁所因球迷起衝突遭到破壞。（取自鏡報）
塞爾特人隊主場廁所因球迷起衝突遭到破壞。（取自鏡報）
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