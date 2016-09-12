中職》二軍冠軍賽20日開打 聯盟要送機票給你喔！

Lamigo桃猿二軍為上季總冠軍。（資料照，中華職棒聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中職27年二軍總冠軍賽將於9月20日起在屏東棒球場開打，採五戰三勝制。

截至今（12）日止，Lamigo二軍暫時以2場勝差領先中信兄弟二軍，與排名第三的義大二軍差距也只有2.5場，戰況激烈，三隊本週都還有三場賽事要進行，每場比賽都相當關鍵，二軍例行賽預計到9月18日結束。

為了提升更多球迷對於二軍賽的關注，進而增加選手們拚戰動力，中華職棒在2015年首度直播二軍總冠軍戰，今年例行賽更是與民視合作，週五到週日的賽事均有轉播，中華職棒也連續兩年在總冠軍系列戰推出場場直播的服務，在CPBLTV（限會員）以及民視四季台、民視四季線上影視（免費）均能收看。

此外，為擴大宣傳二軍總冠軍賽事，中華職棒Fackbook粉絲專頁將舉辦「預測二軍總冠軍」網路活動，獎品豐富，最大獎為遠東航空松山-澎湖機票兌換券1名（1人中獎，2人同行），歡迎球迷在網路及現場一起為二軍總冠軍賽加油。