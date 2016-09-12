NBA》兒子預約LA一席？ 歐尼爾：他們資質比我好

歐尼爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕新科名人堂成員「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）最近表態兒子一定會進入NBA，且很有可能是洛杉磯的隊伍，「他們比我中學的時候還出色。」

歐尼爾受訪時驕傲地談起自己的2個兒子，認為才16歲就超過200公分高的大兒子沙里夫灌籃、切入和3分球的能力都比自己強，13歲的小兒子沙奇爾也不惶多讓，外線同樣令人驚艷，未來絕對是進NBA的料。

只不過，俠客這一番話卻惹得前妻香妮不高興，表示兒子正值青少年，不要給他們壓力，特別是 Shaqir，現在有比打籃球還更重要的事該做。

歐尼爾回應前妻的關心，但他也再次重申，只是在兒子身上看到未來性，並沒有別的意思，「他們比當時這個時期的我還優秀，這就是個夢，人都要去追夢，我沒有要給孩子壓力，但我相信他們（打NBA）辦得到。」