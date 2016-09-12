NBA》兒子預約LA一席？ 歐尼爾：他們資質比我好
2016/09/12 21:26
歐尼爾。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕新科名人堂成員「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）最近表態兒子一定會進入NBA，且很有可能是洛杉磯的隊伍，「他們比我中學的時候還出色。」
歐尼爾受訪時驕傲地談起自己的2個兒子，認為才16歲就超過200公分高的大兒子沙里夫灌籃、切入和3分球的能力都比自己強，13歲的小兒子沙奇爾也不惶多讓，外線同樣令人驚艷，未來絕對是進NBA的料。
只不過，俠客這一番話卻惹得前妻香妮不高興，表示兒子正值青少年，不要給他們壓力，特別是 Shaqir，現在有比打籃球還更重要的事該做。
歐尼爾回應前妻的關心，但他也再次重申，只是在兒子身上看到未來性，並沒有別的意思，「他們比當時這個時期的我還優秀，這就是個夢，人都要去追夢，我沒有要給孩子壓力，但我相信他們（打NBA）辦得到。」
相關新聞
- NBA》美媒評選最糟髮型 林書豪竟然被點名
- NBA》因傷錯過季前訓練 艾文斯歸隊時間不明
- NBA》球員工會透露 波許可望復出但仍接受治療
- NBA》聯手救尼克 甜瓜與羅斯先培養好感情
- NBA》楊恩走出感情低潮 開跑車帶妹夜遊被拍
推薦新聞
-
亞洲挑戰盃》劉錚轟28分 台灣力克哈薩克取三連勝2016/09/12 19:34
-
客場球迷輸不起怎麼辦 他們竟這麼做......2016/09/12 19:03
-
中職》兄弟前洋投湯瑪仕 因隊友全壘打911逃過一劫2016/09/12 17:37
-
中職》球員開轟抱的大義娃娃 受傷都由他來縫補2016/09/12 17:37
-
冬季聯盟11/25開打 這次日韓也要播2016/09/12 17:36