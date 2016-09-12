中職》引退式能逼哭金鋒嗎？聽哥哥怎麼說

「陳家兄弟檔」陳金鋒、陳連宏。（陳連宏提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕陳金鋒的引退式將於18日登場，他屆時是否會落下男兒淚，在統一獅擔任首席教練的哥哥陳連宏說：「我想他會很難過，畢竟要離開最愛的棒球舞台，但以他的個性，應該會把眼淚藏起來。」

相差4歲的陳氏兄弟感情非常好，在陳連宏於2012年4月7日在台南球場引退時，陳金鋒就代表獻花。當時陳連宏難掩激動情緒落淚，陳金鋒將哥哥的手高高舉起，成為令球迷難忘的經典畫面。

陳連宏引退儀式，弟弟陳金鋒也有出席。（資料照，記者黃志源攝）

對於自己當時落淚，陳連宏說，「因為台南球場也是我小學第1次比賽的地方，所以難免情緒會上來。」現在輪到弟弟的引退式，陳連宏很遺憾當天無法出席，因為獅隊在新莊有比賽，「但我父母會到場，我也為他開心、以他為榮。」

只是談到弟弟當天是否也會激動落淚，陳連宏很瞭解他的個性，更開玩笑說，「我想當天人那麼多，他會把眼淚藏起來，頂多到廁所偷哭吧。」

陳連宏認為，陳金鋒一定會難過，畢竟棒球是他的最愛，「像他年初宣布要引退的時候，不也哽咽了嗎？」

※更完整內容請見9/13日《自由時報》。